Calciomercato Napoli – Un sogno e una nuova idea per il centrocampo

Tornerà al Chelsea Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista dopo l'ultima annata a Napoli, agli ordini di mister Gennaro Gattuso, non sarà riscattato dalla società partenopea. Dopo una stagione partita sotto grandi aspettative è finito per diventare la riserva di Diego Demme. Con il cambio di guida tecnica il francese è finito fuori dai piani degli azzurri e dovrà riprendere la sua carriera in un altro club. Difficile che riesca a trovare spazio con la squadra inglese e per lui si parla di nuovo di Serie A, della Fiorentina, dove ha trovato panchina proprio Gattuso, che potrebbe volerlo con sé nuovamente, proprio dopo Napoli e l'esperienza al Milan. Alla società partenopea manca però un centrocampista, che vada a prendere proprio il posto di Bakayoko. Sarebbero due i profili più ambiti<<<