Calciomercato Napoli – Attenzione! Sembra impossibile, ma può succedere

Tante chiacchiere, quanto si è scritto e si è detto in queste settimane. Da quando Luciano Spalletti è stato scelto come nuovo tecnico del Napoli, però, si è parlato più di cessioni che di acquisti. A testimonianza di quello che sembrerebbe un ridimensionamento in piena regola. I nomi dei possibili partenti sono sempre gli stessi, Koulibaly, Fabian Ruiz, Insigne. E' normale che si parli di loro, sono quelli con più mercato. Stupisce però quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.