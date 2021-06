Calciomercato Napoli – Spalletti ha un preferito, ma anche due piani B

Continua a passare il tempo, ma per quanto riguarda il calciomercato del Napoli non si hanno novità definitive. Non mancano, però, i nomi che il direttore sportivo partenopeo Cristiano Giuntoli sta cercando su indicazione del tecnico Luciano Spalletti. I primi profili indicati proposti dal mister toscano sono quelli di Emerson Palmieri e di Reinildo Mandava. Considerando però le difficoltà che si stanno incontrando nelle trattative per questi due calciatori, si stanno facendo strada altri nomi molto interessanti<<<