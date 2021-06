Calciomercato Napoli – Allarme Real: assalto a due big, già pronti i sostituti

A sorpresa Carlo Ancelotti ha cambiato club, "un'opportunità inaspettata" come ha scritto su Instagram l'ex tecnico del Napoli. Infatti dopo appena una stagione e mezzo Re Carlo ha lasciato l'Everton per tornare nel più importante al mondo: il Real Madrid. Un cambio di panchina che ha sorpreso tutti, perché i Blancos sembravano vicinissimi ad Antonio Conte. Cosa centra con questo il club partenopeo? Don Carlos ha deciso di venire a bussare alle porte di De Laurentiis per due gioielli azzurri<<<