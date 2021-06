Calciomercato Napoli – Spalletti ha un sogno e un’alternativa

Il Napoli, in queste ore, lavora a fari spenti sul mercato per fornire al neo tecnico Luciano Spalletti gli uomini ideali per il suo 4-2-3-1. Difficile che, della rosa attuale, rimangano tutti i giocatori: qualcuno partirà in nome del bilancio, altri invece verranno valutati durante il ritiro. Ma quel che è certo è che tra le file degli azzurri non c'è un giocatore che abbia le caratteristiche di Radja Nainggolan. Il belga piace tantissimo all'ombra del Vesuvio, ma non è il solo profilo di quel tipo sul quale Giuntoli starebbe lavorando<<<