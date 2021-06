Calciomercato Napoli – Tesoretto da 60 milioni. Pronti due colpi

Nelle ultime stagioni i tifosi del Napoli speravano di vedere definitivamente esplodere il talento Fabian Ruiz, ma le prestazioni dello spagnolo in azzurro hanno, più volte, lasciato a desiderare. Sia chiaro, che l'ex Villarreal sia un potenziale fuoriclasse nessuno lo mette in dubbio, ma il suo talento spesso è rimasto nella sua casa di Posillipo. E non sorprende nessuno la decisione di Aurelio de Laurentiis di prendere in considerazione una sua cessione che possa finanziare il mercato.