Calciomercato Napoli – Si cerca il colpo perfetto e (forse) si è trovato

Non manca molto all'apertura ufficiale del calciomercato e per ora in casa Napoli si è parlato più di cessioni e ridimensionamento che di altro. Discorsi che non fanno dormire sogni tranquilli ai tifosi partenopei. Il mancato approdo in Champions è stata una mazzata non indifferente per De Laurentiis, che comunque ha rassicurato Spalletti sul fatto che rinforzerà la rosa in vista della prossima stagione. Una campagna acquisti che prevedrà un mix fra giovani talenti e calciatori di esperienza. Probabili alcune partenze eccellenti, fra i papabili Fabian Ruiz in direzione Real Madrid o Barcellona. E' proprio a centrocampo che verranno compiuti gli investimenti più cospicui<<<