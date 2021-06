Calciomercato Napoli – ADL ha deciso: per 60 milioni può partire

Nelle ultime ore è emerso l'interesse di alcune squadre estere per un big del Napoli. Il forte centrocampista potrebbe partire già quest'estate, subito dopo gli europei. Questa competizione potrebbe essere un'importante vetrina per il giocatore, che potrebbe attirare nuovi club su di lui con delle prestazioni entusiasmanti. Fabian Ruiz sarà il nome caldo del mercato in uscita dal Napoli nei prossimi mesi. Dopo una grande stagione in Serie A, Barcellona e Real Madrid gli hanno già messo gli occhi addosso e sono pronti a contenderselo in uno dei più classici derby di mercato. <<<