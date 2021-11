ESCLUSIVA – Lodetti: “Milan, caduta giovane. In Champions League…”

Le parole in esclusiva ai nostri microfoni di Giovanni Lodetti, ex calciatore rossonero.

MILANO - Ai microfoni della nostra redazione è intervenuto un illustre ex calciatore rossonero, Giovanni Lodetti . Ex centrocampista, Lodetti è stato capace di vincere sia con il club, sia con la nazionale con la quale ha conquistato l’europeo del 1968, l’unica della storia azzurra prima dell’impresa degli uomini di Mancini del 2021. Con Lodetti abbiamo discusso della situazione attuale in casa rossonera, fra campionato e Champions League. Queste le sue dichiarazioni.

SULLE ULTIME PRESTAZIONI IN CAMPIONATO: "Sì, il Milan ha avuto un pò di difficoltà contro Fiorentina e Sassuolo. La chiave per interpretare queste prestazioni sta, secondo me, nella gioventù rossonera. Una squadra molto giovane va incontro alle volte a prestazioni inaspettate, in senso positivo e negativo. Poi, c’è da aggiungere, dopo una partenza così forte, era davvero difficile che prima o poi questo momento non arrivasse. Credo comunque che non bisogna fasciarsi la testa. Il Milan ha perso male, è vero, non ci voleva, è vero. Ma la squadra c’è e punta in alto".