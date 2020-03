ESCLUSIVA – Cucchi: “Al Milan voglia di svolta. Serie A? Non c’è una norma che…”

di ANTONELLO GIOIA

INTERVISTA ESCLUSIVA A RICCARDO CUCCHI

MILANO – Riccardo Cucchi, noto giornalista e già radiocronista di “Tutto il calcio minuto per minuto” su Rai Radio 1, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni de ilMilanista.it.

La situazione in casa Milan

SUL CAOS SOCIETARIO: “Mi auguro che il Milan trovi un po’ di pace. Ormai sono troppi anni che il club è in balia di eventi della gestione societaria ed è ovvio che i risultati del campo rispecchiano le difficoltà in dirigenza; la sconfitta col Genoa ne è stata un esempio lampante. Ci vuole stabilità per ottenere risultati. Sono dispiaciuto per Boban – lo stimo come uomo e come calciatore – ma è ovvio che se cade la fiducia nei rapporti non si possa andare avanti”.

SU RANGNICK: “Non conosco in maniera approfondita Rangnick. Se la società ha deciso che lui possa essere l’allenatore del futuro vuol dire che è convinta che possa essere l’uomo giusto: c’è voglia di una svolta tecnica alla squadra. Vedremo se questa strada sarà quella giusta”.

L'emergenza coronavirus

SUI RINVII: “Credo che siano tutti provvedimenti necessari. L’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro continente pone l’obbligo al calcio di fermare le proprie attività; da appassionati siamo dispiaciuti, ma credo proprio che non si possano scegliere altre strade”.

SULLE IPOTESI IN SERIE A: “Questa è una pagina bianca: non era mai successo che un campionato si bloccasse, se non in presenza di conflitti bellici; di conseguenza: non esistono norme. È del tutto evidente che la FIGC debba prendere una decisione prima di sapere se si potrà o meno concludere il campionato, scrivendo una regola che, per l’appunto, al momento non esiste. Play-off? Credo che dovremmo metterci tutti nella condizione di accettare le decisioni che verranno prese”.

Le squadre italiane

SULLA JUVENTUS: “Mi auguro che, se si dovesse giocare, possa passare il turno. È una squadra forte, in grado di battersi con le migliori in Europa. Sono convinto che ce la farà a qualificarsi ai quarti”.

SULLA LAZIO: “Comunque vada a finire questa stagione i laziali la ricorderanno come una stagione straordinaria, visti i record difficilmente battibili che sono stati fissati. Sono molti gli artefici di questo cammino entusiasmante, in primis Ciro Immobile per i tantissimi goal che ha segnato; l’uomo immagine, l’anima, comunque, credo sia Luis Alberto, perché ha dimostrato di avere straordinarie qualità, divertendo anche i non laziali e convincendo tutti di essere un centrocampista di livello assoluto”.

SULL'ATALANTA: "Intanto complimenti all'Atalanta. Mi è piaciuto il modo con cui ha affrontato la doppia sfida col Valencia: con coraggio, con spregiudicatezza, con voglia di vincere, con determinazione e qualità, dimostrandosi sul campo superiore agli spagnoli. È davvero un'impresa sportiva arrivata, tra l'altro, in un momento così difficile per la città di Bergamo. Cosa potrà accadere? Difficile dirlo, gli avversari saranno di caratura superiori e l'Atalanta dovrà essere ancora più brava di quanto ha dimostrato fino ad oggi: me lo auguro di cuore, anche per dimostrare, ancora una volta, che il calcio può essere un sogno da realizzare ma una vera pagina letteraria in cui sia possibile trovare storie incredibili".