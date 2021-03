ESCLUSIVA – Michieli: “Tonali molto nervoso, dopo l’espulsione…”

MILANO – Lucio Michieli, giornalista di RaiSport al seguito dell’Italia U21, impegnata in questi giorni nella prima fase dell’Europeo di categoria, si è così espresso in esclusiva ai microfoni de ilMilanista.it soffermandosi sulle prestazioni dei rossoneri Tonali e Gabbia, entrambi titolari nel primo match pareggiato contro la Repubblica Ceca; in particolare, si annota l’espulsione per un fallo di reazione del centrocampista, che gli costerà la squalifica nel big match contro la Spagna di sabato.

SULLA PRESTAZIONE DI TONALI: “Prestazione sufficiente, nulla più. Il ragazzo è molto nervoso, si nota. È un anno non facile per lui”.

SUL POST ESPULSIONE: “Pagherà le scorie del rosso? Credo di sì. Aspettiamo le prove della mediana azzurra con la Spagna, gara già decisiva”

SULLA PRESTAZIONE DI GABBIA: “Discreta. La difesa ha ballato troppo nelle poche azioni costruite dai cechi”.

SULL’UNDER 21: “Under 21 bella a metà. Non bastano Scamacca e Cutrone a una squadra sembrata troppo timida”.

Le parole di Nicolato

Paolo Nicolato, commissario tecnico dell’Italia under21, si è così espresso ai microfoni della Rai nel post partita: “Nel secondo tempo si poteva fare meglio, ma i match sono difficili e molti di questi ragazzi non hanno ritmo partita, lo comprendo. In dieci abbiamo creato molto e siamo anche stati un pizzico sfortunati. I due rossi di Tonali e Marchizza non ci fanno piacere, non ho visto bene gli episodi ma li accettiamo. Spagna? Dobbiamo sempre cercare di fare il massimo – prosegue il tecnico azzurro ai microfoni di Rai Sport -. Di sicuro sarebbe stato meglio vincere, ma meglio l’1-1 di una sconfitta. Non è che non sia soddisfatto: alcuni ragazzi non hanno il ritmo partita, ma nel secondo tempo si poteva far meglio. Siamo stati comunque bravi a creare alcune situazioni, siamo stati anche un pizzico sfortunati. Dobbiamo cercare di fare il meglio possibile: vincere era meglio e perdere era peggio. Espulsioni? Anche questo non ci fa piacere, ma sono cose che capitano nel calcio”.