ESCLUSIVA, AscolteRai – Scaramuzzino: “Kessie sarà leader. Manchester banco di prova definitivo”

MILANO – Torna la rubrica AscolteRai de IlMilanista.it. A commentare la partita fra Verona e Milan per Radio Rai c’era Giovanni Scaramuzzino. Intervistato dalla redazione de “IlMilanista”, il radiocronista ha espresso il suo punto di vista sulla vittoria e sul momento dei rossoneri.

SULLA PRESTAZIONE DEL MILAN CONTRO IL VERONA – Conoscendo la bravura di Stefano Pioli nono sono stato sorpreso dall’atteggiamento con cui il Milan è sceso in campo contro il Verona. In questo credo che la partita di andata sia stata davvero di grande insegnamento. Avevamo domenica un Milan falcidiato dagli infortuni e giocando davvero da squadra. Ho visto l’atteggiamento giusto e questa è stata la base per la vittoria. Vincere al Bentegodi non è mai facile e giocare quasi con uno spirito da provinciale non era scontato: disponibilità al sacrifico e alla corsa hanno fatto il resto.

SULL’ENNESIMA PRESTAZIONE DI LIVELLO DI FRANCK KESSIE – Cerco di andare dritto al sodo. Secondo me è avviato a diventare un leader della squadra. Leader dell’intero gruppo e non solo del centrocampo. In questa stagione ha dimostrato di avere abilità straordinarie da trascinatore: poco importa se più come ideatore di gioco o come interditore. E’ davvero un giocatore completo. Penso ad una sua azione: il salvataggio in corner fatto intorno al 90esimo chiudendo la possibilità ad un avversario di tirare in porta. Quell’azione ha dimostrato tutto il valore aggiunto che Kessie riesce ad offrire.

SULLA PARTITA DI MEITE – La prestazione di Meite penso debba essere combinata con quella di Kessie. Nel momento in cui l’ivoriano avanzava, Meite era attentissimo in fase di copertura. Guardava gli spostamenti del compagna e si regolava posizionandosi di conseguenza. In questo modo quando il Milan perdeva palla dava al compagno la possibilità di rientrare e dava equilibrio all’intera squadra. Penso sia stato un acquisto azzeccato. Certo, non è Tonali e quando è stato preso serviva per partite proprio come quelle contro il Verona. Il Milan può ora permettersi di aspettare il ritorno del miglior Bennacer.

SULLA PROSSIMA PARTITA CONTRO IL MANCHESTER UNITED – Pensare ad una partita fra Milan e United come ottavi di finale di Europa League mi pare uno spreco. Detto questo penso che può essere una partita che capita al momento giusto per i rossoneri. Sarà banco di prova per testare il polso del gruppo che in Italia, a Verona, ha dimostrato di contare. Certo, ci saranno indisponibili e scelte obbligate, ma sono molto curioso di vedere come affronterà la partita il Milan. Ma anche il Manchester avrà le sue defezioni. I Red Devils arrivano da una vittoria quasi storica contro un Manchester City che vinceva da 21 partite di fila.