ESCLUSIVA – Sacchi: “Ora si fermi anche la Champions”

Di De Bari

MILANO – Arrigo Sacchi, leggenda del Milan protagonista di grandi trionfi sulla panchina rossonera, ha rilasciato alcune dichiarazioni esclusive ai nostri microfoni sull’emergenza Coronavirus che sta coinvolgendo anche il mondo del calcio: “Forse si potevano interrompere prima le partite, ma ci si è trovati a fronteggiare una situazione del tutto inedita. C’è stato il tentativo di andare avanti il più possibile, ma alla fine ci si è dovuti arrendere e bloccare i campionati. Champions ed Europa League? Credo sia meglio sospendere tutto, in questo momento ci sono cose molto più importanti del calcio a cui dover pensare. Le partite, in una tale situazione, passa in secondo piano. E’ fondamentale restare dentro casa rispettando le regole, affinché l’emergenza possa terminare il prima possibile. Di cose da fare ce ne sono tante anche a casa, io sto riscoprendo cose che avevo dimenticato o lasciato in sospeso. Sono in arretrato di trent’anni. Se riguardo vecchie partite del Milan e della Nazionale? In questi giorni no, ma ne ho riviste alcune quando ho pubblicato il mio libro l’anno scorso. Magari ne rivedrò qualcuna nelle prossime settimane”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live