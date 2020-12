ESCLUSIVA – Bergonzini: “Lazio con fiducia e pressione a Milano, su Luis Alberto…”

Milan-Lazio, parla Bergonzini

MILANO – Elmar Bergonzini, giornalista de La Gazzetta dello Sport e della radio laziale RadioSei, si è così espresso in esclusiva a ilMilanista.it alla vigilia della sfida tra Milan e Lazio: “La Lazio non sta vivendo una grande stagione, ma c’è fiducia perché nelle grandi partite la squadra ha sempre fatto bene; nelle due col Borussia Dortmund, con la Juve, con l’Inter, col Napoli i biancocelesti hanno sempre fatto punti. C’è, però, anche un po’ di pressione. La Lazio non è obbligata a vincere, ma poco ci manca: bisogna proseguire nella lotta al quarto posto”.

SUGLI INFORTUNATI DELLA LAZIO: “Leiva non recupererà, al suo posto confermato Escalante in mediana. Per Acerbi sarà decisivo l’allenamento di oggi: non sta molto bene, ma si tenterà di recuperarlo; se il 33 dovesse farcela giocherà a sinistra nella difesa a 3 con Hoedt e Luiz Felipe, altrimenti sarà confermato Radu. Correa sarà probabilmente titolare al fianco di Immobile: si gioca il posto con Caicedo. Per il resto stessa formazione che ha battuto il Napoli.

SUL MILAN: “A parte Ibrahimovic, il Milan ha tante assenze. Credo che il giocatore più importante in questo momento per i rossoneri sia Calhanoglu: è il fulcro, quello che dà spunti e idee. Credo che il Milan possa vincerla lì la partita: tra i movimenti di Calhanoglu e le sovrapposizioni di Theo la Lazio potrebbe soffrire sugli esterni. Il Milan va fermato lì”.

SU LUIS ALBERTO: “Secondo me a gennaio non si muove. Forse in estate, ma da qui a giugno può succedere di tutto”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<