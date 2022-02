ESCLUSIVA – PANCARO: “Ieri il Milan è stato superiore in tutto. Leao è stato devastante”

In esclusiva ai nostri microfoni Pippo Pancaro, doppio ex di Milan e Lazio, ci ha parlato del match di Coppa Italia di ieri sera vinto dai rossoneri

Redazione Il Milanista

Di Luca Spigarelli

Dopo la bella vittoria del Milan ai danni della Lazio in esclusiva ai nostri microfoni è intervenuto Giuseppe Pancaro, doppio ex del match di Coppa Italia di ieri. Ecco cosa ci ha detto:

MISTER, CHE PARTITA È STATA IERI? - "C'è poco da dire sulla partita di ieri: purtroppo non c'è stata partita. Il Milan è stato superiore in tutto. Ed è un peccato perché la Lazio veniva forse dalla miglior partita della gestione Sarri, a Firenze contro la Fiorentina e tutti ci aspettavamo una partita diversa con un po' di continuità che, secondo me, è quello che sta mancando in questo momento alla Lazio. Nel momento in cui fa una buona partita poi non riesce a dare continuità. E questo rallenta molto, secondo me, il processo di crescita della squadra".

COME E DOVE I ROSSONERI HANNO VINTO IL MATCH - "Oltre alle individualità, perché ieri Leao è stato devastante, il Milan ha sfruttato molto il campo che la Lazio gli ha concesso alle spalle della linea difensiva. Il primo gol nasce da lì e le altre reti nascono, poi, da giocate individuali di Leao. Possiamo dire che la chiave della vittoria del Milan è stata Leao più il campo concesso dai ragazzi di Sarri in difesa".

E INVECE LA LAZIO? - "La Lazio invece l'ha persa perché non è quasi mai riuscita a bloccare Leao e per principi tattici. A Sarri piace giocare con la linea difensiva alta però ieri hanno letto male un paio di volte la situazione come accaduto con il gol di Leao: non era allineata bene e non è scappata come avrebbe dovuto e il portoghese è andato in porta in modo diretto con una palla servita dritta per dritta da Alessio Romagnoli".

LA COSTRUZIONE DEL GOL DA ROMAGNOLI ALL'ATTACCANTE È QUASI UNA NOVITA' NEL MILAN. COSA NE PENSA DELLA COSTRUZIONE DAL BASSO - "Sono un po' di anni che il calcio sta andando verso questa direzione in cui viene richiesto a difensori e portiere, oltre che a difendere e a parare, di essere i primi ad iniziare il gioco della squadra. Romagnoli, per caratteristiche, questo l'ha sempre fatto molto bene perché tecnicamente è molto bravo e ha il gioco in testa. Per quanto riguarda la sua condizione ottimale, in questo momento, tutti i giocatori del Milan sono a livelli altissimi e bisogna dare merito a Stefano Pioli".

GIROUD HA SEGNATO 10 RETI IN ALTRETTANTE PRESENZE DA TITOLARE: SE LO ASPETTAVA O È UNA SORPRESA DI QUESTO MILAN? - "Più che una sorpresa è una piacevole conferma. Parliamo di un giocatore esperto che ha sempre segnato, anche in passato. Giroud, in questo momento, è il finalizzatore di una squadra che gioca molto bene e che crea tante occasioni da gol. E lui è il finalizzatore ultimo della mole di gioco che il Milan produce".

ULTIMA DOMANDA MISTER: HA AVUTO CONTATTI PER TORNARE AD ALLENARE? - "Negli ultimi 15-20 giorni ci sono stati diversi contatti con alcune squadre di Serie C. Poi però, per un motivo o per un altro, non se ne è concretizzato nessuno. Sono in attesa di trovare una collocazione giusta anche per me perché ho tanta voglia di tornare in campo".