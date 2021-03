ESCLUSIVA – Repice: “Il Milan ha strameritato di vincere ieri, ma per lo Scudetto…”

di Antonello GIOIA

MILANO – Per la consueta rubrica “AscolteRai”, i microfoni de ilMilanista.it hanno raggiunto in esclusiva Francesco Repice, storico radiocronista di “Tutto il calcio minuto per minuto”; il giornalista ha raccontato il match di ieri tra Roma e Milan, vinto 1-2 dai rossoneri con i goal di Kessie e di Rebic, inframezzati dal momentaneo pareggio giallorosso firmato da Veretout. Ecco le sue dichiarazioni:

SULLA VITTORIA DEL MILAN: “Il Milan ha strameritato di vincere, anche se secondo me è stata una partita molto brutta. Quando vedo 6 azioni da goal da una parte 5 dall’altro resto molto perplesso… Una specie di sagra degli errori. L’ho detto anche agli allenatori, ma Pioli mi ha risposto che nel rapporto costi-benefici il Milan è in attivo. Il Milan ha rischiato di pareggiare la partita nei minuti finali in contropiede vincendo 1-2… non so. La Roma non è scesa in campo per mezz’ora, risultato giusto così, nonostante gli episodi che ormai rendono il calcio (come ad esempio il goal annullato a Mkitharyan per fallo di Mancini) più da playstation”.

SUGLI OBIETTIVI: “Il Milan non può vincere lo Scudetto, ci sono squadre più forti: Napoli, Lazio, Atalanta, Inter e Juve sono superiori ai rossoneri. L’obiettivo è entrare nelle prime quattro ed è lì, ma a maggior ragione dopo la partita di ieri sera resto convinto che il Milan non possa ambire al Tricolore”.

SU TOMORI: “Ha risposto molto bene. Il problema non è lui, ma recuperare Romagnoli. C’è un Europeo alle viste, un Europa League da giocare, è il capitano della squadra: essere estromesso dai titolari può essere psicologicamente un colpo. Pioli è bravissimo in questo e lo farà lavorare. Tomori ha già dimostrato di essere un giocatore importante, penso ad esempio al recupero in velocità su Veretout che all’intervento di piena reattività su Borja Mayoral”.

SU CALABRIA: “Il ragazzo è pronto e maturo. A lungo andare ieri ha perso la sfida con Spinazzola, ma lui è sempre rimasto lì a testa alta e con personalità. Credo che ci sarà per la Nazionale già a marzo”.

SU TONALI: “È in crescita. Sta curando tanto la fase di interdizione, giocando vicino ad un giocatore importante come Kessie. Ieri entrambi si sono mangiati Villar, che davanti a loro sembrava un ragazzino della Primavera. Si tratta solo di capire di quante responsabilità possa prendersi in fase di impostazione: mi aspetto quella personalità che lo porti a fare determinate scelte”.