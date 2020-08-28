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Thauvin, esterno del Marsiglia

Marsiglia, Thauvin tuona: "In Champions risultati vergognosi"

R. I. Milanista

Il Marsiglia ha perso le prime tre gare nel girone di Champions League, senza segnare neppure una rete. Stasera i francesi sono chiamati a battere il Porto per tenere viva la speranza di andare agli…