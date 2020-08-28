Tuchel, sulla Serie A: "Sono cresciuto con Milan, Inter, Juventus e Napoli"
Thomas Tuchel ha raccontato del suo amore per il calcio italiano e per la Serie A. Il tecnico ha detto di stimare in particolare le milanesi
Thomas Tuchel ha raccontato del suo amore per il calcio italiano e per la Serie A. Il tecnico ha detto di stimare in particolare le milanesi
Il ct dell'Inghilterra si è scagliato contro i giocatori di calcio no vax. Il tecnico li definisce complottisti
Il Marsiglia ha perso le prime tre gare nel girone di Champions League, senza segnare neppure una rete. Stasera i francesi sono chiamati a battere il Porto per tenere viva la speranza di andare agli…
La nuova casa dei Reds
Seconda sconfitta di seguito per i catalani
Suggestione di mercato
I biancoverdi, sconfitti oggi nel derby, affronteranno il Milan fra cinque giorni al Celtic Park
Le giocate del gallese
Le dichiarazioni dell'ex centravanti milanista
Salta il trasferimento dell'ex milanista al Saint-Etienne
L'argentino è ancora polemico nei confronti del suo club, che ha ceduto Luis Suarez all'Atletico Madrid.
L'annuncio
Operazione in dirittura d'arrivo
L'iniziativa in una chiesa tedesca
L'annuncio via Twitter della società americana
Le parole del tecnico francese
La bomba di mercato
Il comunicato della società spagnola
I Toffees, allenati dall'ex giocatore e allenatore rossonero, hanno acquistato il centrocampista brasiliano, che ha speso qualche parola sul tecnico
Lo sfogo del fenomeno argentino
In un'intervista rilasciata ai microfoni di goal.com, l'argentino ha annunciato di rimanere in Catalogna.
Dopo le tante voci sul possibile addio, Lionel Messi sembra ora sempre più vicino ad una permanenza al Barcellona per un altra stagione
I media argentini hanno riferito di un possibile focolaio nei Xeneizes, che si trovrebbero così in grandissima difficoltà a pochi giorni dalla Libertadores
La situazione
Il padre del campione argentino ha affermato che quasi sicuramente suo figlio non giocherà con il club blaugrana nella prossima stagione
I Citizens, allenati dall'ex blaugrana Pep Guardiola, sembrano intenzionati a fare una super offerta al fenomeno argentino in rotta con il Barcellona
Il fenomeno argentino, ormai in rotta con il club blaugrana, per lasciare la Catalogna dovrà pagare la cifra esorbitante della clausola rescissoria
Le parole del centravanti polacco
Le parole del brasiliano
L'annuncio