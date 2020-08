Thiago Silva: “Contento di essere al Chelsea, sono qui per vincere”

MILANO – Prima il Milan, poi il Paris Saint-Germain e adesso una nuova avventura: Thiago Silva si appresta a vivere la sua terza esperienza in Europa. La prossima stagione il difensore brasiliano la giocherà nel Chelsea, con cui ha firmato dopo essersi svincolato dal Psg. Oggi è arrivato l’annuncio ufficiale e il giocatore ha rilasciato, tramite il sito del Chelsea, le sue prime dichiarazioni: “Sono davvero felice di unirmi a questo club e lieto di far parte della squadra di Frank Lampard per la prossima stagione. Ho voglia di lottare per raggiungere gli obiettivi prefissati e vincere. A presto tifosi del Chelsea, non vedo l’ora di giocare allo Stamford Bridge!”.