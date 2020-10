Liga – Risorge il Real Madrid: battuto il Barça al Camp Nou

MILANO – Torna a sorridere il Real Madrid dopo le due inaspettate sconfitte consecutive fra Liga e Champions League (contro Cadice e Shakhtar), che avevano messo in seria discussione la panchina di Zinedine Zidane. Con una prova d’orgoglio i Blancos vincono il Clasico contro il Barcellona per 3-1, espugnando il Camp Nou. Una partita iniziata in modo scoppiettante, con le reti nell’arco di pochissimi minuti prima di Valverde e poi di Ansu Fati. Nella ripresa un rigore trasformato da Sergio Ramos cambia la partita che, nel finale, viene chiusa dalla rete di Modric. Il Real si riprende così il primo posto, salendo a quota tredici punti. Il Barça, dal canto suo, resta malinconicamente a metà classifica.