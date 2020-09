Barcellona, ecco la decisione definitiva di Messi

MILANO – Dopo aver comunicato di voler andare via dal Barcellona, Lionel Messi ha fatto marcia indietro preferendo rimanere, almeno un altro anno, in Catalogna. Una permanenza però a malincuore, poiché l’attaccante argentino era davvero intenzionato a cambiare aria, ma ha capito di non potersi liberare a costo zero dal club blaugrana a causa della clausola rescissoria da 700 milioni di euro. Tuttavia, il contratto della ‘Pulce’ scadrà il 30 giugno 2021 e quasi sicuramente non ci sarà il rinnovo; di conseguenza, tra meno di un anno Messi potrà svincolarsi e firmare per un’altra squadra.