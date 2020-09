Barça, Messi saluta Suarez: “Non meritavi questo trattamento, ma ormai…”

MILANO – Luis Suarez è stato ufficialmente ceduto dal Barcellona all’Atletico Madrid e non si è fatta attendere la reazione di Lionel Messi. Quest’ultimo ha un rapporto strettissimo con il centravanti uruguayano e, insieme, hanno segnato valanghe di gol con la maglia blaugrana. Attraverso i social, Messi ha salutato il suo ormai ex compagno di squadra, senza risparmiare qualche stoccata alla società catalana: “Stavo iniziando a metabolizzare l’idea di questo tuo trasferimento, ma oggi sono entrato negli spogliatoi e ho davvero realizzato che non giocheremo più insieme. Sarà difficilissimo non condividere più le giornate con te, sia in campo che fuori. Ci mancheremo tantissimo. Sarà strano vederti con un’altra maglia e ancor di più affrontarti. Meritavi di essere trattato per quello che sei: uno dei giocatori più importanti nella storia di questo club, che ha fatto cose straordinarie. Non meritavi di essere buttato fuori. Ma la verità è che ormai nulla più mi sorprende. Ti auguro tutto il meglio per questa nuova sfida. A presto amico mio”.