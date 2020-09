Dal Portogallo – Florentino vicinissimo al Monaco

MILANO – Giunge direttamente dal Portogallo l’indiscrezione secondo cui Florentino Luis starebbe per approdare al Monaco. A lungo seguito anche dal Milan, il centrocampista classe ’99 è in procinto di lasciare il Benfica, ma per iniziare un’avventura in Ligue 1. Come riferisce il quotidiano ‘A Bola’, Benfica e Monaco avrebbero trovato l’accordo per un prestito secco e, nei prossimi giorni, Florentino andrà a svolgere le visite mediche e a firmare il contratto. Ma attenzione perché nelle scorse ore sono arrivate anche altre grosse novità di mercato in casa rossonera. Annuncio in diretta TV su Sky, Gianluca Di Marzio svela: “Maldini vuole chiudere nel weekend!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA