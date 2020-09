Atletico Madrid, Simeone positivo al Covid

MILANO – Tramite un comunicato ufficiale l’Atletico Madrid ha reso noto che il suo allenatore, Diego Pablo Simeone, ha contratto il Coronavirus: “La prima squadra, lo staff tecnico e il personale ausiliare sono stati sottoposti venerdì ai test appena rientrati dal ritiro di Los Angeles de San Rafael, dopo aver scoperto un positivo nel gruppo-squadra ai precedenti test del giovedì. L’analisi dei nuovi campioni ha evidenziato come il nostro tecnico, Diego Pablo Simeone, sia positivo al Covid-19. Non presenta alcun sintomo ed è in isolamento domiciliare”.