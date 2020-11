Marsiglia, Thauvin tuona: “In Champions risultati vergognosi”

MILANO – In vista della partita di Champions League contro il Porto, che potrebbe già essere decisiva per il Marsiglia, Florian Thauvin, oggetto dei desideri del Milan in chiave mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni forti: “E’ difficile scendere in campo ogni tre giorni, ma non è stato neppure bello aver trascorso diciannove giorni senza giocare. Abbiamo lavorato bene e abbiamo liberato le nostre teste. La serie di sconfitte che abbiamo rimediato in Champions fa male, lo ammetto: ci guardiamo allo specchio e c’è vergogna. Non lo accetto, serve fare meglio e dobbiamo assolutamente battere il Porto”.