Caso Messi, l’argentino vicino alla permanenza in blaugrana

Caso Messi – Possibile la permanenza in Catalogna dell’argentino

Il caso Messi-Barcellona, dopo settimane di scompigli ed indiscrezioni clamorose circa il suo possibile addio, sembra risolversi con una pace, almeno temporanea. Dopo l’incontro nella giornata di ieri tra il padre Jorge Messi e la dirigenza blaugrana, ed il botta e risposta tra LaLiga e lo stesso padre dell’argentino circa la validità della clausola da 700 milioni di euro, ‘la pulce’ è ora più vicina ad una permanenza in Catalogna. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, in queste ore il fenomeno argentino avrebbe deciso di non condurre una battaglia legale contro il club che lo ha reso grande, e starebbe così valutando la possibile permanenza fino alla naturale scadenza di contratto, firmata per il 2021. Nelle prossime ore è atteso un comunicato dell’argentino, i tifosi del Barcellona ora possono sperare di poter trattenere il loro idolo per un’altra stagione.