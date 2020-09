Clamoroso dall’Inghilterra: Mbappé vuole lasciare il Psg

MILANO – Stando all’indiscrezione lanciata dal ‘Times’, quella che sta per iniziare sarà, molto probabilmente, l’ultima stagione di Kylian Mbappé con la maglia del Paris Saint-Germain. Secondo il quotidiano inglese, l’attaccante classe ’98 avrebbe già comunicato al suo club di voler andare via la prossima estate. Mbappé, pagato dal Psg 180 milioni di euro tre anni fa, ha il contratto in scadenza nel 2022 e il suo futuro sarà in Premier League o in Liga: Manchester City e Real Madrid sono pronti a darsi battaglia sul mercato per accaparrarselo.