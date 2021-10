Tuchel, sulla Serie A: “Sono cresciuto con Milan, Inter, Juventus e Napoli”

Thomas Tuchel ha raccontato del suo amore per il calcio italiano e per la Serie A. Il tecnico ha detto di stimare in particolare le milanesi

Sulla recente sconfitta del suo club, proprio contro un'Italia, Tuchel ha espresso il suo rammarico. Queste le sue dichiarazioni:"Ci è voluto un po' per analizzarla, perché è stata una partita un po' strana: sentivamo di essere in controllo, ma abbiamo commesso errori superficiali e abbiamo perso un po' di fiducia. Nel complesso, è stata una partita piuttosto strana: non è stata una gara giocata male, ma qualcosa non è andato e ovviamente il risultato non ci soddisfa. A volte, però, nel calcio va così: tutti noi odiamo perdere, ma può succedere, abbiamo grande rispetto per la storia della Juve e per la qualità dei loro giocatori e del loro allenatore"