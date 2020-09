Messi-Barça, caos senza fine: l’argentino resta un altro anno?

MILANO – Prosegue il tira e molla fra Lionel Messi e il Barcellona. L’attaccante argentino, lo scorso 25 agosto, ha comunicato di voler andare via e nei giorni successivi non si è presentato agli allenamenti. La società catalana, dal canto suo, non ha intenzione di cedere il suo fuoriclasse e, per lasciarlo partire, pretende che venga versata la clausola rescissoria da 700 milioni di euro. Ieri c’è stato un incontro fra il padre di Messi e il presidente blaugrana Bartomeu per trovare una soluzione e, stando a quel che riferisce ‘Deportes Cuatro’, il classe ’87 potrebbe rimanere un altro anno al Barça, per poi svincolarsi a giugno 2021, a parametro zero, per la fine del contratto.