Arsenal, Ozil messo ufficialmente fuori rosa. Il Milan ci prova?

MILANO – Il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha ufficialmente messo fuori squadra Mesut Ozil, escludendolo dalla lista dei giocatori che possono giocare in Premier League. Il trequartista tedesco è un vecchio pupillo di Paolo Maldini e inoltre Ivan Gazidis, avendo lavorato nell’Arsenal diversi anni, lo conosce molto bene. Di conseguenza, nonostante Ozil abbia 32 anni e percepisca uno stipendio altissimo, non è da escludere l’ipotesi che a gennaio il Milan provi a prenderlo, proponendogli una netta riduzione dell’attuale ingaggio, che ammonta a circa 15 milioni di euro. Ma intanto, proprio poco fa, sono arrivate anche altre grosse novità di mercato in casa rossonera. Un nuovo baby fenomeno nel mirino: trattativa già avviata! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

Lo stesso Ozil, con alcune dichiarazioni riportate da MilanNews24, ha espresso tutta la propria amarezza per questa esclusione: “Sono profondamente deluso. È difficile ottenere lealtà al giorno d’oggi. Col contratto che ho firmato nel 2018 ho promesso lealtà al club che amo, l’Arsenal, ma tutto questo non viene ricambiato. Continuerò comunque a lottare per avere un’occasione e non lascerò che la mia ottava stagione all’Arsenal finisca in questo modo”.