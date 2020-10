MILANO – Il derby di Glasgow, il più antico al mondo, è stato vinto dai Rangers per 2-0. La squadra di Steven Gerrard si è imposta sugli acerrimi nemici del Celtic, guidati da Neil Lennon, grazie alla doppietta realizzata da Connor Goldson ed è balzata in testa alla classifica del campionato scozzese. Proprio il Celtic giovedì sera ospiterà il Milan in Europa League, nel primo turno del Girone H.