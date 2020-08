Il rimpianto di Lewandowski: “Meritavo il Pallone d’Oro”

MILANO – Quest’anno la FIFA ha deciso di non assegnare il Pallone d’Oro per via della pandemia. Una scelta che ha fatto molto discutere e che lascia tanto amaro in bocca a Robert Lewandowski, centravanti del Bayern Monaco che quest’anno ha vinto tutto e che, con ogni probabilità, avrebbe ricevuto l’ambito premio se fosse stato assegnato. Lo stesso calciatore polacco ne ha parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Sportowe Fakty.

LE SUE PAROLE – “A chi avrei dato il Pallone d’Oro? A me stesso. Con il Bayern ho vinto Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League. Sono stato il capocannoniere, ho segnato molti gol. Ovviamente la pressione su un altro giocatore magari era più forte, ma con i miei numeri a chi altro sarebbe dovuto andare il Pallone d’Oro? Comunque la mia priorità era vincere la Champions e finalmente ce l’ho fatta. Sono contento così”.