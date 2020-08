Calcio Estero – Il Manchester City ci prova per Leo Messi

MILANO – Continua la telenovela tra Lionel Andrés Messi e il Barcellona! Il fenomeno argentino è ormai in rotta totale con il club blaugrana: non si è presentato ieri per il tampone anti Covid-19 con il resto della squadra e continua ad insistere per la cessione. La situazione per il numero 10 non sembra però essere delle migliori, soprattutto dopo che ieri La Liga ha confermato che il giocatore potrà lasciare la Catalogna solo per 700 milioni di euro.

In questi giorni, tuttavia, qualcuno sta osservando attentamente gli sviluppi della vicenda di Leo: si tratta di Pep Guardiola e del suo Manchester City. Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i Citizens sarebbero veramente interessati al calciatore e sarebbero disposti ad una super offerta per Messi. Gli inglesi offrirebbero all’asso sudamericano un contratto da 50 milioni netti per 5 stagioni, a cui si aggiungerebbe un bonus da 250 milioni, legato al raggiungimento di determinati obiettivi. Nel caso in cui la situazione tra il Barça e Messi si sbloccasse, il City proverebbe l’affondo e potrebbe concludere l’affare del secolo.