Milan Primavera-Frosinone 1-1: Scotti salva i rossoneri nel finale
Milan Primavera-Frosinone finisce 1-1: Colley porta avanti i gialloblù, ma Scotti segna su rigore al 95’ e regala un punto ai rossoneri
Milan Primavera-Frosinone finisce 1-1: Colley porta avanti i gialloblù, ma Scotti segna su rigore al 95’ e regala un punto ai rossoneri
La Primavera rossonera affronterà stasera quella del Torino nel Memorial "Mamma e Papà Cairo". Esordio in campionato il 17 contro il Lecce.
Agosto intenso per la Primavera del Milan guidata da mister Renna: Memorial Cairo e prime tre giornate di campionato in programma.
Affare in via di definizione
Primo appuntamento stagionale per la squadra di Giunti in Coppa Italia. Fischio d'inizio alle 15.
I rossoneri riprendono il cammino nel campionato di Primavera 1 con un successo meritato sul campo del Cagliari.
I rossoneri si sono imposti di misura in Sardegna
I giovani rossoneri si preparano in vista del nuovo campionato
I rossoneri inizieranno in trasferta
Parla l'attaccante classe 2001
Le parole del responsabile del settore giovanile
I giovani rossoneri conquistano il quattordicesimo successo di fila e la promozione in Primavera 1
Ecco le scelte di Giunti e Fiasconi
Ecco le scelte dei due allenatori
In Primavera 2 il Milan vince ancora
I rossoneri perdono a Firenze
Altra vittoria per i giovani rossoneri
Nuovo innesto per il Settore Giovanile rossonero
Amichevole di grande prestigio domani per il Milan Primavera contro i pari età del Manchester United.
La sfida tra Torino e Milan, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera, si è conclusa 6-7 per i rossoneri ai calci di rigore.
Segui il live della sfida tra Torino e Milan, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera.
Altri tre punti per i ragazzi di Giunti
Nell'undicesima giornata della Primavera 2, il Milan vince 1-2 contro l'Udinese.
Parla il responsabile del settore giovanile del Milan
Rossoneri primi in classifica
I rossoneri si sono qualificati agli ottavi di finale di Coppa Italia
Il commento dell'allenatore rossonero
Le parole del giovane rossonero
Le parole del tecnico della Primavera
Daniel Maldini, dopo un lungo periodo ai box, ha avuto alcuni minuti a disposizione contro il Parma