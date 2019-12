Primavera, domani Manchester UTD-Milan

MILANO – Amichevole di lusso domani per il Milan Primavera. I ragazzi di mister Giunti, infatti, che stanno dominando il campionato di Primavera2, saranno impegnati in Inghilterra contro i pari età del Manchester United presso il Leigh Sports Village.