MILANO – Altra vittoria per il Milan Primavera. E’ la decima consecutiva in quattordici giornate di campionato. I rossoneri si impongono per 2-0 sul campo del Venezia, con una doppietta siglata da Daniel Maldini nel secondo tempo. Una marcia inarrestabile verso la promozione per la squadra di Federico Giunti, che consolida ulteriormente il primo posto in classifica volando a quota trentotto punti, con ben dieci lunghezze di vantaggio sulla Spal seconda.