MILANO – Dopo aver esordito in campionato con una vittoria, il Milan Primavera sta per scendere in campo per debuttare anche in Coppa Italia, contro il Brescia al Vismara. Chi vince va ad affrontare, nel secondo turno eliminatorio, una fra Monza e Pisa. Di seguito, la formazione ufficiale schierata dal tecnico rossonero Federico Giunti: Moleri, Bosisio, Tahar, Michelis, Obaretin, Cretti, Brambilla, Signorile, Olzer, Mionic, Tonin.