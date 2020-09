Milan Primavera, buona la prima: vittoria all’esordio per la squadra di Giunti

MILANO – Buona la prima per il Milan di Federico Giunti che, tornato in Primavera 1, ha conquistato tre punti sul campo del Cagliari all’esordio stagionale. Una vittoria firmata ad inizio ripresa dal centrocampista classe 2002 Enrico Di Gesù, autore della rete decisiva che ha permesso ai rossoneri di vincere per 1-0 ed iniziare nel migliore dei modi questo campionato. Il prossimo impegno è in programma mercoledì 23 settembre, col primo turno di Coppa Italia contro il Brescia.