Milan Primavera, vittoria alla prima: 0-1 al Cagliari con goal di Di Gesù

Milan Primavera, vittoria alla prima

MILANO – (fonte: acmilan.com) Un ritorno in grande stile, un ritorno da Milan. I rossoneri riprendono il cammino nel campionato di Primavera 1 con un successo meritato sul campo del Cagliari, secondo nella scorsa stagione. Decisivo il gol di Enrico Di Gesù a inizio ripresa: un sigillo su una grande prova di squadra ad Asseminello. Rossoneri attenti e pericolosi fin da inizio ripresa, capaci di tenere alta la pressione e mantenere un buon palleggio dal primo all’ultimo minuto. Poche occasioni concesse ai padroni di casa e prestazione più che convincente. Dopo un anno di assenza, il Milan torna nel massimo campionato Primavera e lo fa con una vittoria importante, utile per la fiducia e per il morale di un gruppo in costante crescita, che ora dovrà confermare i progressi sabato prossimo al Vismara contro l’Atalanta campione d’Italia. Bene così, ragazzi.