MILANO – E’ semplicemente inarrestabile il Milan Primavera, che batte anche la Cremonese ottenendo il dodicesimo successo consecutivo in campionato. Vittoria per 2-1 grazie alle reti di Daniel Maldini a inizio gara (espulso però a fine primo tempo) e Lorenzo Colombo all’ottantatreesimo. A nulla serve, per la Cremonese, il gol di Sow messo a segno al novantesimo. I ragazzi di Giunti si portano a 44 punti, consolidando sempre di più il loro primato in classifica.