Milan Primavera, stasera sfida amichevole col Torino
Stefania Palminteri
Milano
7 Agosto, 13:21
Alessandro Bonomi
La Primavera rossonera affronterà stasera quella del Torino nel Memorial "Mamma e Papà Cairo". Esordio in campionato il 17 contro il Lecce.

Sarà un agosto ricco di partite per i giovani rossoneri guidati da mister Renna, pronti a scendere in campo questa sera per il Memorial “Mamma e Papà Cairo”. Il Milan affronterà il Torino nella semifinale del torneo amichevole, in programma alle 21.00 allo Stadio Moccagatta di Alessandria (in diretta su Sportitalia).

Il programma del mese di agosto

In caso di vittoria, i rossoneri affronteranno la vincente tra Atalanta e Inter nella finale per il primo posto, prevista per domani alle 21.00. In caso contrario, disputeranno la finale per il terzo posto alle 17.30, sempre nella giornata di domani.
Terminato il Memorial, sarà già tempo di concentrarsi sul campionato, con tre partite in programma nel mese di agosto: si parte domenica 17 contro il Lecce (ore 11.00 al CS DEGHI Center di San Pietro in Lama), si prosegue lunedì 25 con la sfida interna contro il Sassuolo (ore 16.30 allo Stadio Silvio Piola di Novara), e infine domenica 31 agosto il confronto con il Genoa, ancora a Novara e sempre alle 16.30.

