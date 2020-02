Primavera 2, le formazioni ufficiali di Milan-Spal

MILANO – Tra pochi minuti il Milan Primavera scenderà in campo al Vismara per sfidare la Spal. I rossoneri vengono da tredici vittorie consecutive e, qualora arrivasse oggi la quattordicesima, diventerebbe matematica la promozione in Primavera 1. Di seguito, le formazioni ufficiali.

Milan (4-3-3) – Soncin; Stanga, Oddi, Torrasi, Merletti; Michelis, Sala, Frigerio; Olzer, Colombo, Tonin. All. Giunti.

Spal (4-3-3) – Meneghetti; Valesani, Alessio, Zanchetta, Peda; Cannistà, D’Alessandro, Teyou; Cuellar, Horvath, Sare. All. Fiasconi.

