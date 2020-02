Primavera, Carbone: “Felici della promozione, confermeremo Giunti”

MILANO – Angelo Carbone, responsabile del settore giovanile rossonero, ai microfoni di Tuttosport si è espresso sul ritorno in Primavera 1 del Milan allenato da Federico Giunti: “Se verrà confermato? Assolutamente sì. Lo scorso anno ha ereditato una situazione complicata, culminata purtroppo con la retrocessione. Sicuramente si è ben calato nella dimensione e ha dimostrato il suo valore. Non ci sarà alcun tipo di problema per il rinnovo contrattuale. Siamo molto soddisfatti della promozione, arrivata anche con 4 turni d’anticipo: era il nostro obiettivo ed è stato raggiunto”.

