Festa Milan, Spal battuta e promozione in Primavera 1 con quattro turni d’anticipo

MILANO – E’ festa grande al Vismara. Il Milan batte 3-1 la Spal, vincendo la quattordicesima partita consecutiva che vale l’aritmetico ritorno in Primavera 1. Partita messa subito in discesa dalla rete di Colombo al diciottesimo, raddoppiata da quella di Olzer quattro minuti più tardi. Ad inizio ripresa è Sala a trovare il gol che chiude la partita. Nelle fila spalline il gol della bandiera viene realizzato da Babbi, a venticinque minuti dal termine. Una cavalcata straordinaria per i ragazzi di mister Federico Giunti, i quali conquistano la promozione con ben quattro giornate di anticipo.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...