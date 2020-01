MILANO – Battuta d’arresto per il Milan Primavera, che viene eliminato ai quarti di finale di Coppa Italia dalla Fiorentina. La squadra di Federico Giunti perde per 3-1, con reti di Lovisa, Beloko, Merletti e Fruk. I viola sfideranno la Juventus in semifinale, mentre i rossoneri, reduci da dieci vittorie consecutive in campionato, dovranno subito riprendere la loro cavalcata verso la promozione.