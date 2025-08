Milan Primavera, tutti gli impegni del mese di agosto

Agosto intenso per la Primavera del Milan guidata da mister Renna: Memorial Cairo e prime tre giornate di campionato in programma.

Sarà un agosto ricco di impegni per i giovani rossoneri guidati da Mister Renna, pronti a scendere in campo tra test prestigiosi e le prime giornate di campionato. Il debutto stagionale avverrà nel tradizionale Memorial “Mamma e Papà Cairo”.

Memorial Cairo e poi testa al campionato

Il Milan affronterà il Torino nella semifinale del torneo giovedì 7 agosto alle 21.00 allo Stadio Moccagatta di Alessandria (diretta su Sportitalia). In caso di vittoria, i rossoneri sfideranno la vincente tra Atalanta e Inter nella finale per il primo posto, prevista per venerdì 8 agosto alle 21.00. In caso contrario, giocheranno la finale per il terzo posto alle 17.30 della stessa giornata.

Archiviato il Memorial, sarà già tempo di pensare al campionato, con un trittico di partite in programma nel mese di agosto: si comincia domenica 17 contro il Lecce (ore 11.00 al CS DEGHI Center di San Pietro in Lama), poi lunedì 25 spazio alla sfida contro il Sassuolo (ore 16.30, Stadio Silvio Piola di Novara), e infine domenica 31 agosto il confronto con il Genoa, sempre a Novara e sempre alle 16.30.

Un inizio intenso, nel quale si punterà a proseguire il percorso di crescita dei ragazzi della Primavera sempre più inseriti anche nel progetto del Milan Futuro.