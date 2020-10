MILANO – Nuovo innesto per il Milan Primavera. Come riporta Sportitalia, la società rossonera sta per ingaggiare Filip Pobi, terzino destro classe 2003 in arrivo dalla Dinamo Zagabria. Nelle prossime ore giungerà l’ufficialità dell’affare e il giovane croato andrà a rinforzare la squadra allenata da Federico Giunti.