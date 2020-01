Ufficiale – Nuovo acquisto per il Milan Primavera

MILANO – Oltre ai movimenti, sia in entrata che in uscita, in Prima Squadra, il mercato del Milan tiene conto anche del Settore Giovanile. A tal proposito, il club rossonero si è assicurato una giovane promessa: Pio Jordan Amore. Attaccante classe 2003, è stato prelevato a titolo definitivo dal Piacenza. Un nuovo innesto, dunque, per rimpolpare la formazione Primavera allenata da Federico Giunti, che sta dominando il Campionato 2 e che mira con determinazione alla promozione.