MILANO – In attesa che il Milan di Stefano Pioli affronti alle 17 il Brescia, la Primavera Rossonera è già scesa in campo al Vismara per un’amichevole contro la Giana Erminio. Il gruppo allenato da Federico Giunti ha vinto la sfida per 3-2, con le reti di Frigerio, Tonin ed Olzer, tutte realizzate nel primo tempo. La squadra meneghina inizierà il proprio campionato sabato prossimo a Cagliari.