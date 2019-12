Coppa Italia Primavera, il Milan vince 6-7 ai rigori col Torino

Coppa Italia Primavera, Torino-Milan 6-7 (d.c.r.)

MILANO – La sfida tra Torino e Milan, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera, si è conclusa solo ai calci di rigore, al termine di un match combattutissimo in un campo ai limiti della praticabilità; l’hanno spuntata i rossoneri per 6-7, grazie ai tiri dal dischetto tutti trasformati dai rossoneri e all’errore decisivo del capitanato granata Marcos Lopez.

Michelis per il Milan ha trasformato il primo rigore, pareggiato; Olzer ha riportato avanti i rossoneri col mancino, subito recuperati da quello di Sandri; Mionic ha portato il Milan sul 3-2, Moreo del Torino ha pareggiato sul 3-3; capitan Brescianini ha scagliato il mancino sotto la traversa per il 4-3, il granata Greco ha fatto 4-4; il rossonero Sala ha fatto 5 su 5 dal dischetto, così come i granata col destro di Ibrahimi. Ad oltranza: Frigerio segna per il Milan, Siniego col Torino con brivido; Tonin fa 7-6 per i rossoneri, goal vincente grazie all'errore di Marcos Lopez.