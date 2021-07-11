Foden: "Finale? Sono scoppiato a piangere quando mi sono infortunato"
Ecco le parole di Phil Foden ai microfoni di Sky Sport Uk sulla finale persa a Wembley contro gli azzurri di Roberto Mancini
Ecco le parole di Phil Foden ai microfoni di Sky Sport Uk sulla finale persa a Wembley contro gli azzurri di Roberto Mancini
Ecco il video
Torna a parlare Roberto Mancini dopo la straordinaria vittoria della sua Italia agli Europei di pochi giorni fa.
Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato della situazione del calcio italiano dopo la vittoria degli Europei.
Ecco il video
Ecco il video
Ecco come hanno reagito i passeggeri a bordo
Ecco il video pubblicato su Instagram dal capitano Azzurro
EuroSocial, ecco il video dove vi mostriamo tutto il meglio del web su Euro2020 e la vittoria in finale dell'Italia
Tra i giocatori della Nazionale campione d'Europa non c'è neppure un rossonero. Eppure il Milan ne ha formati tanti tra gli Azzurri
Ecco tutte le parole dei presenti al Quirinale dopo la vittoria degli Azzurri a Euro2020
Dopo la grande prestazione di Gigio Donnarumma nella finalissima di ieri sera sono arrivate anche le parole del suo procuratore Raiola.
Una sconfitta amara per l'Inghilterra, che ha accarezzato il sogno di conquistare il titolo in casa in un Wembley gremito.
È la grande vittoria di Giorgio Chiellini, che ha sollevato al cielo la coppa dei campioni d'Europa sul prato di Wembley.
È Gigio Donnarumma uno dei grandissimi protagonisti dell'Europeo vinto in maniera straordinaria dalla Nazionale Italiana.
L'ex-mister doriano ha raccontato la sfida di ieri sera a Wembley di Euro2020, uno scontro che ha eletto gli Azzurri campioni d'Europa
L'allenatore inglese è intervenuto a bordocampo per commentare la partita e difendere l'ottima prestazione dei suoi ragazzi
Gli Azzurri di Roberto Mancini sono rientrati a Roma dopo la vittoria a Wembley, tra le grida festanti di centinaia di italiani
L'Italia di Roberto Mancini si laurea campionessa d'Europa, grazie alla forza del gruppo e alle incredibili parate del suo numero 21
Dopo la vittoria di Euro2020, Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco che cosa ha detto il c.t.
Vince l'Italia, è Campione d'Europa, che batte l'Inghilterra, vince la migliore squadra ai rigori. Decisivo Donnarumma
Cambio tattico dell'ultimo minuto del mister inglese, che cercherà così di rispondere all'insistito attacco della compagine azzurra
Ecco il Live di Italia-Inghilterra, finale di Euro2020
L'ex-difensore del Milan, e campione del mondo del 2006, ha suonato la carica per gli Azzurri di Mancini, in vista della finalissima di stasera
L'ex-rossonero è intervenuto ai microfoni di Tuttosport per commentare la finalissima di questa tra Italia e Inghilterra nel Regno Unito
La leggenda del calcio inglese è intervenuto, in vista della finalissima del torneo, per commentare la sfida con la compagine Azzurra
L'ex-allenatore rossonero ha commentato le possibilità della Nazionale Azzurra, in vista della finalissima di questo europeo
Ci sarà anche Leonardo Spinazzola. Il difensore sarà a Wembley per assistere alla finale contro l'Inghilterra
Poche ore e poi sarà tempo di finale a Euro2020, Italia e Inghilterra si affrontano a Wembley, ecco le probabili formazioni